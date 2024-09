Quais são as vantagens e desvantagens de se exercitar logo pela manhã

Manhã é um bom momento para queimar gordura

Imagem: iStock

Quando acordarmos, o cortisol (hormônio do estresse) está naturalmente elevado. Essa substância é catabólica e participa do metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. Ele inibe a produção de insulina, responsável por levar a glicose (açúcar) para dentro das células, para que a substância seja usada como combustível. Isso pode obrigar o organismo a usar mais gordura como fonte de energia no exercício, especialmente em atividades aeróbicas (corrida, bike, natação).

Ir para a academia logo ao acordar também pode ajudar a promover uma mudança de comportamento que contribui para o emagrecimento. Em um estudo publicado no International Journal of Obesity, as pessoas que treinaram na parte da manhã tiveram maior perda de peso do que quem treinou após as 15h.

Segundo os cientistas, entre os fatores que contribuíram para isso estão uma maior adesão ao exercício — pois de manhã dificilmente você tem outros compromissos que o impossibilitam de treinar — e uma pequena redução nas calorias ingeridas ao longo do dia — possivelmente, por iniciar o dia com uma atitude saudável, as pessoas evitaram cometer abusos alimentares e colocar a perder todo o esforço matinal.

Mas também há desvantagens

Além da falta de disposição física natural que muitas pessoas têm ao acordar, os músculos estão frios, tensos, pouco flexíveis e o nível de força tende a ser menor pela manhã. Isso prejudica atividades que exigem força e explosão (como musculação, tiros de corrida).