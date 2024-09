Covid-19: tire dúvidas sobre sintomas, tratamentos e quanto tempo dura

Pessoas mais jovens, no entanto, ainda são suscetíveis a complicações graves da covid-19. As comorbidades também são um fator de risco: pessoas com obesidade, diabetes e pressão alta correm um risco maior de complicações do coronavírus, de acordo com um grande estudo de pacientes hospitalizados.

Criança também pega coronavírus?

Os casos de covid-19 em crianças são raros e, na maioria das vezes, a doença é leve. Em casos raros, no entanto, crianças com covid-19 podem ficar muito doentes e várias mortes foram relatadas. Muitos que ficam muito doentes têm condições médicas subjacentes.

Desinfetante mata o coronavírus?

Sim. O CDC, dos EUA, sugere que qualquer pessoa exposta a um paciente infectado limpe todas as superfícies de "alto toque", como balcões, mesas, maçanetas, utensílios de banheiro, banheiros, telefones, teclados, tablets e mesas de cabeceira.

Os agentes de limpeza podem incluir um desinfetante doméstico comum. Pode ser feita uma versão caseira, usando 4 colheres de chá de água sanitária para 1 litro de água.