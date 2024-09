'Minha mãe foi ao hospital com sintomas de gripe e está em coma há 14 anos'

Hipóxia cerebral e pneumonia

A hipóxia cerebral é quando há falta de oxigênio no cérebro. Por ser uma área muito sensível, essa falta de oxigenação pode causar lesões graves ou até mesmo irreversíveis. Funciona assim: o cérebro extrai o oxigênio do sangue, que chega por meio de quatro artérias que existem no pescoço. O oxigênio, por sua vez, é captado pelo sangue nos pulmões, e transportado na corrente sanguínea para o corpo todo através dos glóbulos vermelhos (as hemácias).

Quando há o comprometimento de qualquer uma dessas partes, pode haver a falta no fornecimento de oxigênio para o cérebro. Dependendo do tempo e da gravidade dessa falta de oxigênio pode haver lesão e consequentemente comprometimento da função cerebral.

Vinícius Boaratti Ciarlariello, neurologista do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Israelita Albert Einstein

Dependendo da gravidade, da localização e da extensão das lesões, o paciente pode apresentar diversos sintomas. É possível ter fraqueza muscular, falta de coordenação motora, distúrbios cognitivos e alterações comportamentais. Em casos mais graves, ocorre o estado vegetativo persistente, chamado também de coma. Nesses casos, o paciente fica sem nenhum, ou praticamente nenhum, contato com o meio externo.

Na pneumonia há uma lesão pulmonar que muitas vezes compromete a capacidade do pulmão de captar o oxigênio. Isso poderia, em casos extremos levar, a uma hipóxia cerebral. A mesma situação pode ocorrer em outros quadros infecciosos.