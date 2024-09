Só há um tipo de gripe, com quatro grupos: entenda influenza A, B, C e D

Além disso, na composição da vacina administrada neste ano havia um componente H3N2, porém diferente da cepa circulante atualmente. A atual cepa H3N2 será um dos componentes da vacina a ser administrada no Brasil a partir de maio de 2022.

A infecção da gripe é transmitida da mesma forma que a covid, portanto são válidas as mesmas medidas universais como: usar máscaras; evitar aglomerações e ambientes fechados; evitar sair de casa em período de transmissão da doença; evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe; lavar as mãos com água e sabão; usar álcool gel; cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Adote hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Qual a eficácia da vacina da gripe?

A eficácia da vacina varia de 50% a 85%, dependendo do subtipo contemplado. A resposta de cada paciente também pode variar de acordo com a idade e a exposição prévia aos agentes, entre outros fatores. Em geral, o imunizante começa a fazer efeito duas ou três semanas depois da aplicação, por isso é importante se vacinar no outono para ter proteção garantida no inverno. Crianças com menos de 9 anos que são vacinadas pela primeira vez devem receber duas doses com intervalo de um mês entre elas.

Quando uma nova variante surge, como no caso da circulação no Brasil no fim de 2021 da H3N2-Darwin, a eficácia da vacina tende a cair até que a vacina seja atualizada.

Em que época do ano os casos aumentam?

No Brasil, os casos costumam aumentar entre os meses de abril e agosto, entre o outono e o inverno, devido à maior aglomeração de pessoas em ambientes mais fechados com pouca ventilação, o que facilita sua disseminação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a gripe sazonal afeta de 5% a 10% da população mundial, e causa cerca de 650 mil mortes por ano, sendo que crianças, idosos e pessoas com determinadas doenças são as principais vítimas.