Esta fruta ajuda a reduzir o colesterol ruim e tem vários benefícios

Melhora a saúde do coração: ajuda a reduzir o colesterol "ruim" do organismo, ou LDL, uma vez que contém antioxidantes que favorecem esse controle. Além disso, as fibras solúveis do tamarindo também ajudam na redução desse colesterol, já que elas se conectam a ele e aos ácidos biliares no trato digestivo antes de serem eliminadas. Dessa forma, a fruta previne o surgimento de doenças cardiovasculares e promove a saúde cardíaca. Isso porque o colesterol "ruim" pode se fixar nas paredes das artérias e formar placas de gordura, o que provoca o estreitamento e aumenta o risco de infarto.

Controla o açúcar no sangue: a presença de fibras solúveis na fruta retarda a absorção da glicose e evita a sua elevação no sangue após as refeições. Isso é particularmente benéfico para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver a doença.

Contribui com a saciedade: o consumo de tamarindo aumenta a saciedade por conta das fibras solúveis. Elas absorvem a água e formam um gel no trato digestivo, o que retarda o esvaziamento do estômago e promove uma saciedade prolongada. Por isso, pode reduzir a fome e contribuir com a perda de peso.

Outras propriedades medicinais: o tamarindo possui ainda efeitos antimicrobianos, antiasmáticos, anti-inflamatórios e laxativos. Essas propriedades tornam a fruta um complemento valioso para uma dieta saudável.

Precauções

Embora o tamarindo ofereça muitos benefícios, é importante que pessoas alérgicas ao fruto ou com problemas gastrointestinais evitem seu consumo. Quem tem problemas renais também deve consumir tamarindo com moderação, pois a fruta contém potássio, que, em excesso, prejudica a função renal comprometida, já que os rins danificados não conseguem excretar o mineral de forma eficiente.