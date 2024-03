Laxante natural e tem ação anti-inflamatória: veja benefícios do tamarindo

O tamarindo é rico em fibras solúveis e ajuda a combater a prisão de ventre. Esse tipo de fibra melhora o funcionamento do intestino ao aumentar o volume das fezes e favorecer a evacuação.

Além disso, o tamarindo contém substâncias laxativas, como polifenóis, que amolecem as fezes e facilitam a passagem pelo trato digestivo.

2. Controla o açúcar no sangue

O tamarindo, quando consumido regularmente e de forma moderada, controla a quantidade de açúcar no sangue. A presença de fibras solúveis na fruta retarda a absorção da glicose e evita a sua elevação no sangue após as refeições.

3. Contribui com a saciedade

O consumo de tamarindo aumenta a saciedade por conta das fibras solúveis. Elas absorvem a água e formam um gel no trato digestivo, o que retarda o esvaziamento do estômago e promove uma saciedade prolongada. Por isso, pode reduzir a fome e contribuir com a perda de peso.