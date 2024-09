Barbie Run chega a SP e RJ; assinante UOL tem desconto nas corridas

A boneca mais famosa do mundo terá pela primeira vez uma corrida de rua no Brasil. Com etapas no Rio de Janeiro, em 8/09, e São Paulo, em 13/10, a Barbie Run contará com percursos de 3 km e 5 km, pensados para reunir todos os fãs da personagem, inclusive os que nunca fizeram uma prova e querem correr (ou caminhar) pela primeira vez.

Quem é assinante UOL tem até 20% de desconto para participar de qualquer uma das etapas —acesse aqui o cupom da Barbie Run Rio de Janeiro e aqui o cupom da Barbie Run São Paulo.

Ao fazer a inscrição, os participantes podem optar por dois kits diferentes, com direito a camiseta, sacola de treino e outros produtos com o tema da prova: