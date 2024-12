Corridas noturnas têm energia única: veja motivos para participar de uma

A música animada com as luzes da cidade e da própria corrida criam uma atmosfera envolvente. Na Night Run, cada quilômetro era marcado por muita vibração, tornando o percurso muito mais do que apenas uma corrida.

Como não há sol, correr à noite tende a ser mais confortável, especialmente em épocas quentes. Senti que meu corpo respondia melhor e os 5 km pareceram fluídos, energizantes.

As provas noturnas atraem um público diferente: pais, mães e filhos ou filhas, jovens, iniciantes no esporte, a turma da academia. Uma galera que gosta de praticar exercícios, mas não curte acordar de madrugada para fazer uma corrida.

O clima de festa é uma grande oportunidade para reunir amigos e família em uma atividade saudável. Tantas pessoas com diferentes motivações criam uma energia contagiante, a corrida vira uma verdadeira celebração e não há aquele sentimento de competição, de que a única coisa que importa é a performance e o tempo final.

O formato noturno tira quem corre sempre de manhã do óbvio. Para mim, foi uma quebra na rotina. Uma experiência nova que mudou o padrão do exercício e deixou a mente renovada.

Mais foco na corrida: a ausência das distrações do dia ajudou a entrar no "flow", permitindo que eu me conectasse ao momento presente.