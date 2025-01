Z1, Z2, Z3... Entenda a importância dessas siglas na planilha de corrida

Se você treina corrida, já deve ter visto alguma planilha com as siglas Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Elas nada mais são do que uma indicação das zonas de treinamento. Isto é: faixas de intensidade de corrida que variam de esforço leve a máximo.



Essas zonas geralmente são definidas com base na frequência cardíaca máxima (FCmáx) ou no limiar de potência, e ajudam a estruturar treinos mais eficientes.

Saber em qual zona você está treinando pode transformar sua performance e evitar erros comuns, como treinar sempre no mesmo ritmo e não evoluir ou se machucar (por correr sempre em ritmo forte demais). Além disso, cada faixa tem um efeito específico no corpo, desde maior uso de gordura como combustível até a melhoria do VO2 máximo e da resistência muscular.

Conheça as 5 zonas de treinamento

Z1 - Recuperação Ativa (50% a 60% da FCmáx)