Corrida em trilhas: saiba por que você deveria experimentar esse esporte

Maior resiliência mental: Superar os desafios das trilhas fortalece sua mente, que se torna capaz de lidar com adversidades no esporte e no dia a dia.

Redução do estresse: O contato com a natureza tem efeitos comprovados na redução de ansiedade e melhora do bem-estar.

Dicas para se preparar para uma corrida em trilhas

Treine em terrenos irregulares

Inclua na sua rotina corridas na grama, trilhas, subidas e descidas para tentar simular o ambiente da prova. Isso vai ajudar a adaptar seu corpo às demandas do terreno.