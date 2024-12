'Mulheres podem muito': como foi correr 5 km na Venus Half Marathon?

Você sabia que, até 1972, as mulheres eram proibidas de correr oficialmente uma maratona (prova com 42,195 km), pois os homens achavam que a distância era perigosa para uma atleta do sexo feminino? Além de considerarem as mulheres mais frágeis, muitos homens também temiam que a prática esportiva pudesse tornar as mulheres mais "masculinas" e até prejudicar sua capacidade reprodutiva.

De lá para cá, com muita luta, conseguimos provar que de frágeis não temos nada. E, embora o machismo ainda exista, as mulheres conquistaram muitos direitos, incluindo o de participar de maratonas e corridas de rua. Esse sentimento de celebração e orgulho pela nossa história estava no meu peito enquanto eu iniciava o percurso de 5 km na Venus Half Marathon, corrida realizada em São Paulo todos os anos desde 2014 e que conta apenas com mulheres competindo.

A prova realizada neste domingo (1) teve quatro percursos: 5 km, 10 km, 15km e 21,1 km. Como iniciante no esporte, escolhi a menor distância e já me surpreendi com a organização na hora da inscrição: era preciso informar o meu pace (ritmo) médio para, na hora da largada, ficar com outras mulheres que correriam na mesma velocidade que eu.