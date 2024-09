Pare de se sacrificar, mulher: como desejo de agradar destrói paz interior

Você às vezes diz sim quando tem vontade de dizer não? É com esta pergunta que a psicoterapeuta norte-americana Terri Cole começa seu livro "Seja Dona dos Seus Limites", lançamento da editora Sextante.

Não é de se estranhar que a pergunta inicial faça mais sentido às mulheres. Segundo a autora, são elas que se sentem compelidas a serem perfeitas em todos os aspectos da vida, impulsionadas pela crença de que seu valor está em conseguir lidar com tudo sozinhas, e que pedir ajuda é praticamente um tabu.

Apesar de observar logo no início que o livro foi escrito tendo em mente mulheres cisgênero, para ela, qualquer pessoa pode se beneficiar das estratégias e do conteúdo. "Afinal, problemas com limites estão presentes em todas as expressões de gênero."