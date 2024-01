Está pesado viver? Que tal abraçar a mediocridade e ser mais feliz?

Há ainda o inutilia truncat, "livrar-se do que é inútil", importante em tempos que somos inundados o tempo todo com novas oportunidades de consumo —seja de objetos, experiências ou informações. E o fugere urbem, "fugir da cidade", que fala sobre a importância do contato com a natureza.

Talvez pudéssemos juntar todos os lemas numa única sentença. 'Sabendo que a vida é finita, devemos dar atenção a cada momento e assim desfrutá-la, tranquilos e sem pressa, não distraídos pelos excessos - dos quais só nos livramos ao abraçarmos a moderação.' Trecho do livro "Viver é melhor sem ter que ser o melhor"

"Sempre dá para ser melhor, só que uma hora chega, uma hora você fala: 'Tá bom, dá pra ser melhor, mas a que custo, né?' Isso sempre foi colocado pra nós [buscar ser o melhor], mas estamos no momento de reação. Chamo de 'fenômeno Simone Biles', entendo que é uma mudança do tempo, ela não inventou, mas ela é um símbolo. Tem coisas que não valem a pena, a gente sempre deu valor, beleza, legal, é valioso, é bonito, mas resolvi fazer a conta e acho que essa conta não vale para mim", fala Daniel Martins de Barros, psiquiatra e autor do livro, em conversa com VivaBem.

É fácil abraçar a mediocridade?

Claro que não. Quem é que não ambiciona ganhar mais, crescer na carreira, ser promovido, ter uma linda família, um amor de filme, viajar o mundo? Se não todas essas coisas, pelo menos uma delas.

Do jeito que o mundo caminha é muito difícil não nos sentirmos instigados a procurar o topo, mas também nos sentimos cansados física e emocionalmente o tempo todo por essa busca.