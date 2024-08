Água-viva imortal e rato de 30 anos: o que natureza ensina sobre envelhecer

Outros animais se fortalecem com o tempo, como tartarugas e elefantes. Esses últimos, assim como as baleias, devido ao seu tamanho, sofrem menos estresse por predadores, o que contribui para sua longevidade. Há registros de que a tartaruga da família real de Tonga tenha vivido cerca de 188 anos. Presente de um explorador ao rei de Tonga em 1777, ela morreu em 1965. No entanto, o possível recorde agora é de Jonathan, exemplar de tartaruga gigante de Seychelles, com 192 anos.

Rato-toupeira-pelado vive mais de 30 anos (o que é muito para um rato) Imagem: Thomas Park/ UIC

Outro destaque é o rato-toupeira-pelado, estudado há décadas devido ao seu envelhecimento lento. Ele vive mais de 30 anos —o que é muito para um rato. É quase impossível distinguir os jovens dos velhos dessa espécie, pois mantêm características juvenis durante a maior parte de suas vidas. Além disso, os ratos-toupeira-pelados são capazes de sobreviver a fatores de estresse, como o calor extremo, e o seu metabolismo garante a eliminação de células defeituosas.

"O envelhecimento varia: gradual em algumas espécies, repentino em outras. Algumas não envelhecem ou regridem com o tempo. Isso nos inspira a crer que é possível estender a vida humana. Só temos que descobrir como", comenta Brendborg em entrevista a VivaBem.

A busca pela vida eterna é antiga e continua até hoje. Contudo, vai além de dietas e exercícios. "Hábitos saudáveis ajudam, mas não farão você viver 120, 150 ou 200 anos", afirma o autor. A chave seria retardar o envelhecimento, evitando o surgimento de doenças relacionadas à idade. Nas palavras dele, se você conseguir passar mais tempo sem envelhecer, então é possível evitar muitos problemas de uma vez. A questão não é a cura de doenças, mas, sim, evitar que elas se manifestem.