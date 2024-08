Nosso cérebro já pode ser 0,5% plástico, é o que sugere estudo preliminar

A nova pesquisa da Universidade do Novo México aponta que a relação também pode existir para outros tipos de doenças neurológicas, como demência frontotemporal (da qual sofre o ator Bruce Willis) e a doença de Alzheimer, já que existiria uma tendência de aumento de casos destes distúrbios nos últimos anos, que poderia estar relacionada a maior exposição dos humanos a este tipo de poluente.

No entanto, o próprio artigo reconhece que é preciso ampliar as pesquisas com mais amostras, refinando técnicas. Por exemplo, não está claro pela pesquisa se o maior número de diagnósticos de demência, Parkinson e Alzheimer poderiam ser resultado também de melhora nas ferramentas de detecção destas doenças —e não exclusivamente um reflexo do maior contato do corpo com plásticos.

Como o plástico invade o cérebro?

"Os plásticos adoram gorduras, ou lipídios, então uma teoria é que os plásticos estão se infiltrando com as gorduras que comemos, que são então entregues aos órgãos que realmente gostam de lipídios —o cérebro está no topo dessa lista", teorizou Campen à CNN.

"Com base em nossas observações, achamos que o cérebro está absorvendo as estruturas nanométricas muito pequenas, como 100 a 200 nanômetros de comprimento, enquanto algumas das partículas maiores, que são de um micrômetro a cinco micrômetros, vão para o fígado e rins."