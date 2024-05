Microplásticos são achados em testículos humanos; por que isso preocupa?

Não podemos dizer que esses resultados sejam conclusivos mas, sim, promissores. Como os próprios autores afirmaram, o estudo demonstra uma correlação, mas uma pesquisa mais avançada é necessária para provar que os microplásticos causam diminuição da contagem espermática.

Renato Fraietta

A principal teoria sobre a fonte da contaminação, ainda não confirmada, é que humanos consomem partículas de microplásticos na comida, água e por inalação. Os profissionais de saúde explicam que os microplásticos causam uma reação que pode inflamar os testículos, mas o responsável por isso pode ser apenas um dos componentes encontrados no material.

Substâncias depositadas no testículo, incluindo os microplásticos, podem gerar processo inflamatório, além de liberarem muitos produtos químicos que interferem na espermatogênese [formação dos gametas] e agem como disruptores endócrinos [substâncias externas que alteram a função hormonal].

Renato Fraietta

Ainda não há um detalhamento do mecanismo dos microplásticos sobre as células, o que leva à dificuldade de saber por que eles causam problemas ao corpo humano. Bennigno também destaca que os estudos, até agora, analisaram apenas testículos de cadáveres ou de pacientes que fizeram micro biópsia testicular, feita em quem já tem testículo pequeno —o que muitas vezes, tem relação com outras condições.

*Com informações do jornal The Guardian