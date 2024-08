Cabelo precisa de protetor solar? Como evitar fios com efeito quebradiço?

Escolha xampus e condicionadores específicos para o seu tipo de fio e lembre-se da temperatura da água: sempre morna. Se estiver muito quente, além de estimular a oleosidade do couro cabeludo, as escamas do cabelo se dilatam, levando ao ressecamento e desbotamento.

É necessário entender ainda se o cabelo está ressecado e desbotado por um dano químico, carência nutricional ou outros fatores. A hidratação da haste capilar pode ser feita, sobretudo, com uma alimentação e ingesta hídrica adequadas e com condicionadores e máscaras ricos em ativos umectantes que irão devolver a água e lipídios perdidos pelos fios.

Atente-se: é dispensável o uso de comprimidos ou vitaminas para hidratação do cabelo. As vitaminas são adquiridas através da alimentação e, somente em casos extremos, em que há falta de nutrientes, é necessário repor esses elementos via oral, mas isso deve ser prescrito por um médico especialista.

*Com informações de reportagens publicadas em 20/01/2018 e 31/07/2024