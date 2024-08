Cabelos brancos ficaram amarelados e opacos? 5 dicas para salvar os fios

3. Dê banho de colágeno

Procedimentos à base de colágeno formam uma espécie de filme protetor ao redor do fio, que retém água, ajudando a prolongar a hidratação e resultando em um visual com bastante brilho, maciez e movimento. Além disso, as fórmulas ricas em lipídios e ácidos graxos essenciais, somados à potente ação desse ativo, podem potencializar a absorção da substância, proporcionando a reestruturação entre as camadas superficiais.

4. Atenção à lavagem

Escolha xampus e condicionadores específicos para o seu tipo de fio. Lembre-se da temperatura da água: sempre morna. Se estiver muito quente, além de estimular a oleosidade do couro cabeludo, as escamas do cabelo se dilatam, levando ao ressecamento e desbotamento.

5. Proteja os fios do sol

"O melhor protetor solar para os cabelos é o uso de chapéus e bonés, principalmente no caso dos cabelos já claros, que costumam sofrer mais e tendem a ficar amarelados e desbotados", afirma Natali Morel, cabeleireira e visagista. Segundo ela, vale ainda aplicar um leave-in hidratante com proteção solar.