Por que em algumas pessoas a cabeça não é redonda, mas achatada?

Outra forma de intervir nas deformidades, no caso as mais brandas e posicionais, é com a utilização de capacetes ortopédicos. A utilização dessas órteses cranianas deve ocorrer quando a deformidade não se corrige com reposicionamento da criança até o 5º ou 6º mês de vida.

Alexim considera esse método seguro e eficaz, quando bem indicado. Do contrário, Ejzenbaum afirma que se transforma em uma experiência muito incômoda e por isso pode não funcionar.

Por fim, para que os pequenos não tenham achatamentos cranianos depois de chegarem ao mundo, lembre-se dos apoios viciados. Em não deixar um só lado da cabeça constantemente pressionado, para que seu crescimento não estagne, enquanto o resto do crânio evolui, mas é importante dormir com a barriguinha para cima. Agora, acordada, a criança precisa mudar de posição, o que inclui ao ser amamentada no colo e ficar de bruços e sentada com supervisão.

*Com reportagem de março de 2022