Vale a pena trocar açúcar por stevia? Veja as diferenças

"Seja branco ou mascavo, ambos contribuem com calorias vazias (sem nutrientes) para a dieta. Uma estratégia melhor em uma dieta de emagrecimento seria reduzir o consumo total de açúcares", diz a nutricionista Bel Fagundes.

A nutricionista Melina Conejo concorda e dá uma sugestão: "Se o objetivo é emagrecer, devemos diminuir o açúcar, cortar ao máximo. Uma troca que faria diferença seria para um adoçante natural, como stevia", indica.

A stevia é obtida da planta Stevia rebaudiana, não contém calorias e tem poder adoçante 200 a 400 vezes maior que a sacarose (açúcar comum). Embora seu sabor residual acabe incomodando alguns paladares, ela leva vantagem em diversos fatores, como calorias, glicose, nutrientes e reações adversas.

Especialistas entrevistados por VivaBem dizem que ela pode ajudar na regulação do apetite e no controle dos níveis de açúcar no sangue. Também aumenta o colesterol HDL (o "bom"), reduzindo o risco de problemas cardiovasculares.

Outra vantagem desse adoçante com relação ao açúcar comum é que não prejudica a saúde bucal e previne cáries, além de ter efeito antioxidante e anti-inflamatório e benefícios contra a hipertensão e problemas renais.

Seu consumo é considerado seguro, mas a ingestão não deve passar de 5,5 mg/kg de peso corporal ao dia.