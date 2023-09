7 trocas alimentares inúteis que você faz para tentar emagrecer

7 trocas alimentares desnecessárias para emagrecer

1. Arroz branco por integral

A diferença calórica entre ambos não é considerável, o que tornaria a troca pouco efetiva no sentido de reduzir calorias ingeridas. Além disso, há o argumento de que o arroz integral tem mais vitaminas e fibras, mas a diferença para o arroz branco também é pequena. Segundo as nutricionistas consultadas, tanto as fibras quanto as vitaminas devem ser obtidas em maior porcentagem advindas de outros alimentos, como vegetais.

Por ser refinado, o arroz branco é um carboidrato mais simples, o que pode aumentar um pouco seu índice glicêmico (capacidade de aumentar o nível de glicose no sangue) com relação ao integral. Porém, dificilmente o arroz é consumido isoladamente. "Geralmente a gente come arroz acompanhado de carne, frango, peixe, ovo, feijão, leguminosas, saladas e legumes. Essa variedade atrapalha a velocidade de absorção desse carboidrato", explica a nutricionista Melina Conejo. O mesmo pode valer para outras variações, como macarrão integral.

2. Pão francês por tapioca

Essa é uma aposta comum: trocar o pão francês por tapioca. A substituição é uma boa pedida para variar o cardápio, mas não é um diferencial importante quando o assunto é emagrecimento. "Pensando em calorias e em impacto glicêmico, é melhor o pão francês do que a tapioca", sentencia a nutricionista Bel Fagundes.