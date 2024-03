Açúcar mascavo, demerara, light: veja diferenças e melhor opção para adoçar

Açúcar de coco, xilitol, stevia e agave são alternativas

Apesar do que o nome sugere, o açúcar de coco é produzido a partir da seiva do coqueiro. Sua formulação não contém conservantes, nem passa por processos de refinamento, o que mantém seus nutrientes, como zinco, potássio, magnésio, ferro e vitaminas do complexo B, além de inulina, uma fibra prebiótica que retarda a absorção de açúcar no sangue e evita prisão de ventre.

Apesar de ser calórico, o açúcar de coco tem um índice glicêmico mais baixo que o açúcar refinado, mas ainda assim deve ser evitado por diabéticos.

Já o xilitol é um adoçante natural, advindo das fibras de frutas e vegetais como ameixa, framboesa e couve-flor. Tem 40% menos calorias e pode ser consumido por diabéticos, já que não eleva a glicemia como o açúcar de cana e de coco. A desvantagem do xilitol é a sua digestão, contraindicado para quem tem síndrome do intestino irritável.

"O xilitol tem propriedades que podem causar diarreia, então seu efeito pode ser desagradável quando consumido em quantidades maiores. Porém, qualquer adoçante é preferível ao uso de açúcar quanto ao manejo do diabetes", salienta Ronaldo Pineda Wieselberg, endocrinologista do Hospital Santa Isabel (SP) e diretor-presidente da Associação de Diabetes Juvenil - Diabetes Brasil.

Uma outra forma de adoçar é com xarope de agave. Extraído de um tipo de cacto, é composto basicamente de frutose, com calorias semelhantes às do açúcar, mas com baixo índice glicêmico. Por ser muito doce, exige uma menor quantidade para adoçar. Além disso, é rico em nutrientes como vitaminas A, C, riboflavina, niacina, diversos minerais e inulina.