Duas dobrinhas na orelha levantaram suspeita sobre doença rara em bebê

Na época achei que poderia ser síndrome de Down, não sabia que existiam outros tipos de síndrome.

Após o parto, Bryan foi levado para a UTI para drenar o líquido acumulado na barriga, mas ao fazer três exames ao longo dos dias foi constatado que a água havia sumido. Ninguém sabe explicar o que aconteceu, mas eu considero que esse foi o primeiro milagre na vida dele.

Bryan passou com vários especialistas na maternidade, incluindo uma geneticista que percebeu duas dobrinhas na orelha dele e pediu um retorno quando ele completasse seis meses.

Bryan 3 dias depois da cirurgia no coração Imagem: Arquivo pessoal

Segundo os médicos, aparentemente ele era um bebê normal e provavelmente não tinha nenhuma síndrome, o que me tranquilizou, mas com o passar dos meses notei algumas questões que chamaram minha atenção.

Meu filho era muito quieto, não interagia como os outros bebês, demorou para sentar e passava a maior parte do tempo deitado. Ele também sentia falta de ar, teve vários quadros de bronquiolite e ficou internado algumas vezes. Descobrimos que ele tinha uma malformação na válvula mitral, o que provocava uma insuficiência cardíaca e um inchaço no coração. Aos 11 meses ele fez uma cirurgia no órgão.

Com seis meses, levei o Bryan na consulta de retorno com a geneticista. Ela notou um carocinho que ele tinha na coluna desde que nasceu. A médica solicitou um teste genético e, aos sete meses, Bryan foi diagnosticado com MPS VI (mucopolissacaridose tipo 6), uma doença genética rara que é causada pela deficiência de uma enzima que leva ao acúmulo de substâncias nas células do corpo.