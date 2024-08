Adultos subestimam 6 comportamentos que crianças percebem e sofrem

Crianças registram de tudo

A seguir, veja seis comportamentos que os adultos acreditam que as crianças não percebem, mas que elas notam e podem impactá-las negativamente:

Relação com o parceiro: as crianças captam atitudes não verbais e críticas sobre outros cuidadores, o que pode afetar sua sensação de segurança e confiança. Imagem corporal: elas observam como os adultos falam e agem em relação aos seus próprios corpos, aprendendo o que é considerado bom ou ruim. Valores reais: as crianças percebem o que os adultos realmente valorizam, muitas vezes diferente do que dizem valorizar. Autocompaixão ou falta dela: elas notam como os adultos lidam com seus próprios erros e frustrações, aprendendo a importância da autocompaixão. Mas também podem absorver dos pais uma tendência perfeccionista, crítica demais. Reações emocionais: as crianças são sensíveis às reações emocionais dos adultos, mesmo quando eles tentam escondê-las. Interações sociais: elas observam como os adultos tratam outras pessoas e aprendem sobre empatia e respeito a partir dessas interações.

Em sofrimento, requerem ajuda

Imagem: iStock

Para que comportamentos sejam considerados preocupantes e exijam acompanhamento de perto com um profissional de saúde mental, é necessário que se manifestem com frequência. Assim, quando a criança ou adolescente é levado pelos pais ou responsáveis a um terapeuta, a primeira coisa que este deve fazer é investigar as queixas e observar os problemas relatados.