3 fatias de presunto por dia aumentam risco de diabetes tipo 2 em 15%

Por fim, os pesquisadores contam que a carne pode ser uma fonte importante de ferro, mas a ingestão de ferro em longo prazo foi implicada em um risco aumentado de diabetes tipo 2 em estudos observacionais.

Risco também é o de câncer

Comer uma porção de 50 gramas de carne processada por dia também aumentaria o risco de câncer colorretal em 18%. Ao menos foi o que mostrou uma revisão de estudos de 2011, divulgados em 2018 pelo The New York Times.

A carne vermelha não processada, por comparação, aumentou o risco de câncer apenas em quantidades superiores a 100 g por dia, de acordo com a pesquisa, e a evidência para essa ligação foi limitada. No texto, os cientistas aconselharam as pessoas a "limitar" a carne vermelha e "evitar" a carne processada.

Há algumas evidências que sugerem uma associação entre a carne processada e o câncer de estômago. E um estudo encontrou um risco aumentado de câncer de mama entre as mulheres que comiam mais carne processada.

A carne processada é qualquer carne, incluindo porco, aves, cordeiro, cabra ou outras, que tenha sido salgada, defumada, curada, fermentada ou processada de alguma forma para a preservação ou para aumentar o sabor. A categoria inclui salsichas, presunto, bacon e bacon de peru, carne enlatada, peperoni, salame, peru defumado, mortadela e outros frios, embutidos, carne seca, conservas e molhos à base de carne, entre outros.