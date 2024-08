Pesadelos, premonições e sonhos malucos: o que rola na sua cabeça ao dormir

Seriam aqueles em que se acredita ter recebido ou transmitido informações para outra pessoa através dos sonhos, sem qualquer comunicação física ou verbal.

A falta de evidências científicas faz com que eles permaneçam no campo da especulação e do misticismo. Sonhos desse tipo podem ser explicados como afinidade entre pessoas, empatia, troca dos mesmos assuntos, capacidade de prever o comportamento alheio com base em experiências passadas e déjà-vu.

Sonhos "fora do corpo"

"Essas experiências, interpretadas como paranormais, são relativamente frequentes durante estados de paralisia do sono, explicada como um estado entre o sono REM e o estado acordado", explica Maraldi.

A pessoa está consciente e às vezes alerta, mas não consegue se mexer. Durante esse estado, ela pode sentir presenças no quarto ou ver pessoas e seres anômalos. Costuma ser uma experiência negativa e estressante.

"Ocorre uma dissociação entre consciência e controle motor. A pessoa se sente incapaz de se mover, porque o corpo está em atonia muscular, o que pode causar sensação de estar fora do corpo, ter alucinações visuais e auditivas", diz Brito.