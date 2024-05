Quais os benefícios em se lembrar dos sonhos? Saiba como recordar dos seus

Para pessoas que se sentem à vontade em compartilhar o que sonharam, buscar a ajuda de um profissional confiável e com conhecimento na área pode auxiliar o indivíduo a compreender seus sonhos.

Abaixo, saiba mais por que é positivo relembrar sonhos:

São como ensaios

Para o finlandês Antti Revonsuo, autor da Teoria de Simulação de Ameaça, o fato de as pessoas sonharem com situações de risco as coloca em alerta, garantindo uma vantagem evolutiva. Como a maioria de nós vive em cidades, as situações de tensão que mais aparecem em sonhos têm a ver com nosso contexto social.

Promovem a regulação emocional

Por outro lado, há cientistas que defendem o papel do sonho na regulação emocional, com potenciais semelhantes aos da psicoterapia. Para os adeptos desta teoria, representações que aparecem nos sonhos se associam a outras com a mesma conotação afetiva; colocam os sentimentos em ordem e fazendo com que traumas recentes ou remotos sejam atenuados.