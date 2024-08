Todas as razões pelas quais uma xícara de café pode ser boa para você

Ele também é rico em antioxidantes. De fato, muitas pessoas - especialmente no Ocidente - provavelmente obtêm mais antioxidantes do café do que de frutas e vegetais.

Então, o que o consumo de café realmente significa para o corpo? Um dos benefícios potenciais mais conhecidos do café é sua capacidade de aumentar os níveis de energia e melhorar o estado de alerta mental, especialmente logo pela manhã ou durante um período de inatividade à tarde.

Isso se deve principalmente à cafeína, um estimulante natural encontrado no café, que bloqueia o neurotransmissor inibitório adenosina do cérebro, que promove o sono e suprime a excitação. Isso leva ao aumento do disparo neuronal e à liberação de neurotransmissores como a dopamina e a norepinefrina, que melhoram o humor, o tempo de reação e a função cognitiva.

Entretanto, às vezes é difícil determinar causa e efeito. As pessoas tomam café no trabalho, por exemplo, e em ambientes sociais com amigos, de modo que a pesquisa tem de separar os efeitos do café e os efeitos do aspecto social de compartilhar o tempo com amigos e colegas.

Doenças crônicas

No longo prazo, o consumo moderado de café pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver uma série de doenças crônicas.