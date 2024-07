Esqueça pão na chapa e achocolatado: esse é o café da manhã ideal

Acrescente uma salada de frutas ou uma fruta com chia ou sementes, ou um pote de iogurte com fruta e farelo de aveia, ou uma porção de oleaginosas. "Você pode ainda trocar o pão francês branco pelo integral, incluir ovos ou queijo, diminuir a quantidade de manteiga e trocar o leite integral por desnatado", sugere Patrícia Cruz, nutricionista e mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP.

Se o café da manhã estiver equilibrado, o aporte de proteínas se dará pelo consumo de ovos, leite, iogurte e queijos. As gorduras são encontradas em alguns desses alimentos e ainda em requeijão, manteiga e até frutas como abacate. No caso dos carboidratos, opte pelos complexos, ou seja, sem açúcar e com fibras.

Para as pessoas que não têm o costume de tomar o café da manhã, a dica é incluir pequenas porções neste período, até o corpo se acostumar. "O hábito se constrói aos poucos. Pode incluir vitaminas de frutas, um punhado de mix de oleaginosas, um pote de iogurtes proteicos. E depois ir aumentando o volume e opções mais sólidas", orienta Débora Palos, nutricionista do Centro Médico do Hospital Nove de Julho. A inserção de proteína gera sensação de saciedade durante todo o dia, podendo ajudar a controlar compulsões e exageros mais tarde.

Troque o achocolatado das crianças

Para as crianças que têm dificuldade de tomar café da manhã e só bebem no máximo o leite com achocolatado, a dica é trocá-lo pela versão de chocolate 70% cacau, pois tem mais qualidade e menos açúcar.

"Mas dá para oferecer opções como vitamina de frutas com aveia, vitamina de abacate, iogurte com fruta picada e granola. São opções práticas que costumam cair no gosto das crianças", afirma Palos.