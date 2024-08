Palpitação, medo: os sintomas da síndrome do pânico, diagnóstico de Zé Neto

Quando os ataques de pânico são recorrentes, o quadro é classificado como um transtorno de saúde mental associado à ansiedade. O ataque vem sem dar aviso e é uma resposta corporal a um estímulo imaginário que libera adrenalina, hormônio que prepara o corpo para fugir ou lutar.

Se um leão entra na minha casa, meu cérebro está pronto para reagir e dispara uma cascata de sensações associadas à adrenalina para fugir ou lutar com essa ameaça. Na crise de pânico, é como se o leão estivesse na minha sala, sem ele estar. Essa desconexão culmina na sensação de estar morrendo, adoecido ou perdendo a sanidade. Lucas Giustra Valente, médico psiquiatra, em reportagem publicada em dezembro de 2022

O que causa? A grande maioria das pessoas associa dificuldades no convívio interpessoal e a falta de bem-estar físico com o surgimento dos episódios, sendo a vivência do estresse um importante fator no desencadeamento das crises.