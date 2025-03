Quer começar crossfit após os 50 anos? Veja cuidados e vantagens

Os especialistas concordam que a idade, como fator isolado, não serve para determinar se a modalidade pode prejudicar a saúde. Afinal, nem todo idoso é frágil ou fisicamente dependente —muito pelo contrário, com o aumento da longevidade da população, atletas amadores com mais de 60 anos não são raridade.

O que conta é principalmente o nível de condicionamento do indivíduo quando decide entrar no crossfit. "Alguém sedentário só deve começar a treinar depois de passar por uma avaliação física completa que afaste limitações cardiovasculares ou musculoesqueléticas", avisa Páblius Staduto Braga, médico do esporte. "E precisa iniciar aos poucos, aprender o jeito certo de executar os exercícios antes de sair fazendo um monte de repetições", completa.

Sem pressa e com acompanhamento

Imagem: iStock

De qualquer modo, praticantes maduros, ativos ou não, precisam sempre buscar acompanhamento individual para as aulas. "Com o envelhecimento, ocorre naturalmente um declínio na eficiência de todos dos sistemas do corpo, o que pode afetar a capacidade funcional. Muitos alunos mais velhos apresentam, ainda, problemas de postura ou nas articulações, por isso é importante contar com um instrutor capaz de adaptar os treinos coletivos para necessidades individuais, substituindo ou modificando exercícios", destaca Timóteo Araújo, professor de educação física.

"Também é bom que o aluno tenha consciência dos próprios limites e consiga dosar o impulso de acompanhar o ritmo do grupo, ainda mais se a maioria for mais nova", acrescente Araújo.