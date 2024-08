Casos de covid-19 e rinovírus explodem no país, indica Fiocruz

Em Goiás, a alta de casos de SRAG ocorre em todas as faixas etárias a partir dos 15 anos.

"Diante desse cenário, a gente reforça a importância da vacinação contra a covid-19. É importante, com esse aumento dos casos de covid, que todas as pessoas que são do grupo de risco estejam em dia com a vacinação contra covid-19", ressaltou.

Parte da alta em São Paulo está relacionada ainda a casos de rinovírus. Esse grupo de vírus também responde pelo aumento de SRAG na Bahia, Paraíba e Sergipe, principalmente em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos de idade.

Mortes

Em 2024, foram registradas 6.935 mortes por SRAG no Brasil. Dessas, 3.656 resultaram positivo para algum vírus respiratório, sendo 51,5% por Sars-CoV-2 (causador da covid-19), 30,4% por influenza A, 10,3% por vírus sincicial respiratório (VSR) e 0,7% por influenza B.

Os casos de influenza A mantêm uma tendência de queda na maior parte do território nacional, mas a influenza B deve aumentar nas próximas semanas, segundo Tatiana. "Por isso, é importante também que todos estejam em dia com a vacinação contra influenza", reforça.