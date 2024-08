Da penetração ao orgasmo: quanto tempo os homens duram? Pesquisas respondem

O que as pesquisas descobriram

Orgasmo com 11 minutos depois da penetração. A pesquisa publicada em 2023 foi realizada com o propósito de aprofundar o entendimento sobre o tempo que os homens demoram para chegar ao clímax, visando auxiliar no diagnóstico daqueles que enfrentam dificuldades para alcançar o orgasmo. Os pesquisadores descobriram que os homens sem dificuldade de ejacular chegavam ao orgasmo com 11 minutos depois da penetração, em média. No entanto, eles perceberam que aqueles que demoravam mais de 10 minutos eram mais propensos a relatar dificuldades orgásticas significativas.

Maioria ejacula em 5 minutos, mas 10 minutos é o ideal. Já um outro estudo publicado em 2020 buscou compreender o tempo médio de duração dos homens durante o sexo. Tanto homens (heterossexuais, homossexuais ou bissexuais) quanto mulheres estimaram que o tempo médio de ejaculação da maioria dos homens é de 5 minutos. Por outro lado, os participantes consideraram uma duração ideal em torno de 10 minutos, indicando preferência por sexo mais longo.

Ejaculação precoce foi estimada em 1,5 minutos. Isso segundo o estudo de 2020. Já a duração das latências dos participantes variou em média entre 5 e 8 minutos, muito próximo do que a maioria entendia como a ejaculação típica. O estudo também constatou que homens com ejaculação precoce autorrelatada estimaram durações típicas e ideais mais curtas em comparação a homens sem o problema.

Oito transas em um mês. Uma outra pesquisa mais antiga, publicada em 2005, contou com 500 casais heterossexuais em relacionamento estável e que faziam sexo regularmente. Eles eram da Holanda, Reino Unido, Espanha, Turquia e Estados Unidos. Os participantes receberam um cronômetro e um diário de eventos sexuais para registrar data, hora do dia, duração do sexo e se o cronômetro fornecido foi usado. Todo o experimento durou um mês, com um total de 4 mil relações sexuais cronometradas, sendo uma frequência média de oito vezes por casal.

Penetração foi de 0,55 a 44 minutos (e jovens duraram mais). De acordo com estudo de 2005, o tempo médio da penetração à ejaculação foi de 5,4 minutos. Mas houve uma variação grande, indo de 0,55 a 44,1 minutos. Homens mais jovens, de 18 a 30 anos, tiveram uma latência média maior de 6,5 minutos em comparação a homens acima de 51 anos, de 4,3 minutos.