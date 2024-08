Transar tanto, como Nicolas e Sabrina, faz mal? Tire 8 dúvidas sobre sexo

1. É normal sentir dor durante o sexo?

Muitas mulheres dizem que sentem alguma dor durante a primeira relação sexual. O incômodo pode surgir principalmente quando não há o relaxamento dos músculos do assoalho pélvico, localizado na região entre ânus e genitais, além de fatores como ansiedade e medo.

Quando o incômodo é recorrente, no entanto, isso pode ser um sinal de que algo não vai bem e, por isso, precisa ser investigado. A dor pode estar relacionada a vários fatores, desde a pouca excitação e baixa lubrificação da vagina até aos sintomas de alguma doença. Uma das causas mais comuns de dor na hora do sexo entre o público feminino é a endometriose, considerada a segunda doença ginecológica mais frequente entre as mulheres.

2. Existe uma frequência ideal para fazer sexo?

Diversos estudos já tentaram responder a essa pergunta. Um deles, por exemplo, realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá, revelou que o ideal é transar uma vez por semana. Por outro lado, a prática sexual não significa que a pessoa seja mais satisfeita. Outra pesquisa, realizada na Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, concluiu que o ato sexual, sozinho, não é responsável por aumentar o nível de felicidade.

A verdade é que não existe um número mágico de relações sexuais que seja considerado normal ou mais recomendado. O importante é que o casal esteja alinhado e ambos consigam aproveitar quando acontecer.