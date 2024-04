Orgasmo de 15 min é possível? Ciência tem resposta desanimadora pra isso

De acordo com a ciência, o orgasmo dura de dez a 20 segundos. Mais tempo do que isso só existe em estudos de casos de homens e mulheres que conseguem chegar ao clímax durante tarefas corriqueiras do dia a dia.

Os relatos clínicos tratam isso como uma disfunção. As reações fisiológicas do orgasmo são muito intensas a ponto de gerar fadiga. Essa tensão, a nível cerebral, é vista como algo que traz problemas para a vida da pessoa e não prazer.

Onda orgástica

A técnica do tantra proporciona uma "sensação orgástica" que permite sentir um prazer muito mais intenso por mais tempo. Isso é encontrado nas escrituras de mestres hindus que datam de cinco mil anos. Ainda que haja muito do tantra na história do Oriente, a medicina tem se interessado há pouco tempo sobre como o orgasmo pode beneficiar o corpo.

A ciência, no entanto, reconhece que as mulheres podem ter orgasmos múltiplos, que acontecem quando elas chegam ao clímax e não param de ser estimuladas.

E a ejaculação feminina?

Outro tema polêmico. Por muito tempo, a ciência rechaçou essa ideia até um estudo científico descobrir que algumas mulheres têm um ponto de estímulo na parede da vagina que pode provocar a "ejaculação".