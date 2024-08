Afeta carreira e relações: 10 frases típicas da síndrome do impostor

Achar que chegou em determinado cargo por obra do acaso, não acreditar no lado profissional e se autossabotar em diversas situações. Esses são alguns dos sintomas da síndrome do impostor, condição que assombra principalmente as mulheres.

Segundo os especialistas, embora não haja tantos estudos conclusivos sobre o tema, o fato de ser mais comum no gênero feminino se deve a aspectos sociais, como o fato de historicamente as mulheres terem ingressado mais tarde no mercado de trabalho e até hoje terem salários e posições de chefia diferentes dos homens. Por isso é mais comum ver o problema se manifestar nelas no âmbito profissional. Em homens, a condição pode ser mais observada no meio acadêmico, que envolve pesquisas, mestrados, doutorados.

Causas e efeitos

Em ambos os sexos, a origem pode ser multifatorial, ligada a frustrações ao longo da vida, situações estressantes e até de humilhação no passado. A pessoa não se sente pertencente, reconhecida e merecedora daquilo que desempenha na vida.