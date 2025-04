'O corpo se lembra': o que a dor que sentimos tem a ver com o nosso passado

Isso quer dizer que, quando você tem uma dor de cabeça, principalmente se ela for crônica, o nível daquela dor será influenciado, também, pelas suas últimas dores de cabeça e tudo que estava acontecendo ao redor delas — ou talvez por todas dores de cabeça que você já teve na vida.

Eu criei milhares de memórias de dor ao longo desse tempo. Lembro como, em 2021, passei por um dos piores anos da minha vida, sentindo dores horríveis e pulando de médico em médico sem encontrar nada que pudesse me salvar. Eu me lembro de todos os tratamentos aos quais submeti o meu corpo. Eu me lembro do meu sofrimento e, também, do sofrimento de todos a minha volta. Eu me lembro do olhar da minha mãe.

Eu me lembro de todas as sensações no meu corpo e, hoje, quando as sinto novamente, é como se voltasse para aqueles dias de cama na casa dos meus pais. Quando sinto dor, ela não é apenas um sintoma, mas um acumulado do que já vivi. A minha dor de hoje também é a minha dor de ontem.

A vontade que tenho é de arrancar à força essas memórias da cabeça, como se num passe de mágica eu pudesse lembrar novamente como é sentir dor pela primeira vez. Tenho vontade de desaprender tudo que eu sei, tudo que meu cérebro guardou, e ser capaz de ter uma dor nas costas sem associá-la a uma grande e complexa teia de aranha.

Parece impossível (e talvez seja) deletar coisas da memória, mas nosso cérebro se modifica e cria novas conexões o tempo inteiro. A essa capacidade de aprender — e desaprender — se dá o nome de neuroplasticidade.

Assim como nos aperfeiçoamos ao praticar insistentemente um instrumento musical, pessoas que sentem dor diariamente ficam cada vez melhores nisso. É como se tivéssemos criado uma memória não adaptativa, que afeta nossa capacidade de, se não esquecer, ao menos ressignificar situações dolorosas e olhá-las sob outra ótica.