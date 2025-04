5 características de pessoas autoritárias; gente 'tirana' pode mudar?

Imposição de regras sem diálogo: não permite questionamentos ou participação dos outros nas decisões; Controle excessivo: tenta supervisionar todas as ações e escolhas dos subordinados ou pessoas ao redor; Repressão e punição: usa ameaças, castigos ou intimidação para manter a obediência e o controle; Desvalorização da opinião alheia: ignora ou despreza ideias diferentes, impondo suas próprias crenças; Resistência à mudança: recusa-se a adaptar ideias ou flexibilizar regras, mantendo um comportamento rígido.

Impactos pedem estratégias certas

Conviver com uma pessoa autoritária pode ser emocionalmente desgastante, gerando tensão, desmotivação e insegurança. Quem está ao redor muitas vezes sente que sua opinião não é valorizada, o que pode afetar a autoestima e a qualidade das relações. No trabalho, na família ou entre amigos, o autoritarismo sufoca a comunicação, cria ressentimentos e leva à submissão ou a constantes conflitos.

Esse impacto é especialmente evidente nas relações familiares. Segundo a psicóloga Aline Mayra Lima Bezerra, quando os pais são muito autoritários ou não validam os sentimentos das crianças, o resultado mais provável é o distanciamento da família. Isso é compreensível, pois ninguém se sente à vontade para ouvir críticas e broncas constantemente. A falta de espaço para expressão emocional pode comprometer os laços afetivos e o desenvolvimento pessoal.

Para minimizar os danos, é essencial impor limites com firmeza, evitando confrontos desnecessários. Manter a calma e agir de forma assertiva ajuda a reduzir tensões, enquanto abrir espaço para o diálogo pode suavizar a rigidez do outro. No entanto, se o autoritarismo se tornar insustentável e prejudicar a saúde mental, buscar apoio externo, seja de pessoas próximas ou de profissionais como psicólogos, pode ser a melhor alternativa.

Alguém autoritário pode mudar?

É possível reduzir a necessidade autoritária, mas o autoconhecimento é fundamental, afirma Hélio Roberto Deliberador, professor de psicologia social. O primeiro passo é reconhecer os sinais, admitir que se é uma pessoa dominadora e, a partir daí, buscar formas de minimizar o sofrimento causado por esse comportamento.