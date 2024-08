Falta de dinheiro adoece: 6 problemas mentais relacionados à pobreza

A falta de recursos também pode levar a comportamentos de curto prazo, como a busca por soluções imediatas para problemas financeiros, em vez de planejamento a longo prazo.

Em síntese, a pobreza não apenas limita os recursos materiais, mas também pode moldar profundamente o comportamento e as perspectivas de vida das pessoas, criando barreiras adicionais para superar essa condição. Veja a seguir seis problemas mentais relacionados à falta de dinheiro.

1. Propensão para déficit de atenção e hiperatividade

É o que mostra uma pesquisa feita apenas com brasileiros e publicada em 2021 na revista científica European Child & Adolescent Psychiatry. "Da forma como realizamos o trabalho, foi possível observar a tendência tanto na adolescência como no início da idade adulta", explica a pesquisadora e principal autora do estudo, Carolina Ziebold, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. "A probabilidade de apresentar problemas entre elas [crianças de famílias pobres] foi de 63%."

2. Sobrecarga emocional por tarefas desde cedo

"Meninas pobres têm menos chance de diagnóstico precoce de problemas, seja na família ou na escola. Além disso, elas assumem mais tarefas desde cedo em casa, como cuidar de irmãos mais novos e de pessoas doentes. Essa sobrecarga expõe a mais eventos estressantes, que aumentam as chances de apresentar problemas mentais quando adultas", diz a pesquisadora Carolina Ziebold.