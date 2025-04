O que é a nosofobia, transtorno do qual sofre a atriz Claudia Ohana?

Nosofobia se diferencia do transtorno de ansiedade por doença (hipocondria), que faz com que você se preocupe com todos os tipos de doenças. Cleveland Clinic

O nosofóbico sofre de "ataques" ou episódios de medo, enquanto o hipocondríaco está constantemente preocupado. Ainda segundo um artigo de pesquisadoras da Universidade de Bolonha publicado em 2011 na revista Advances in Psychosomatic Medicine, quem sofre de nosofobia costuma "evitar estímulos internos ou externos [que levem] à doença" como forma de "prevenção". Já o hipocondríaco procura maneiras de checar se está doente para se acalmar, se submetendo a consultas, exames ou tratamentos.

Ela também é conhecida como "doença do estudante de medicina". Alunos, com alguma frequência, reportam sentir sintomas de doenças que estão estudando mais a fundo, apontam diversas publicações em psiquiatria desde os anos 1960.

Pessoas com TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) ou mutações genéticas que aumentam risco de ansiedade têm maior risco de se tornarem nosofóbicos. A Cleveland Clinic também aponta que aqueles que estiveram gravemente doentes na infância, têm histórico familiar de uma doença hereditária ou ainda cresceram com pai ou mãe que sofriam de transtorno de ansiedade, fobia ou hipocondria podem desenvolver o problema.

Cuidadores de um ente querido com doença grave ou aqueles que perderam alguém com uma doença incurável também têm risco maior para a nosofobia. Idosos que experimentam o medo da morte também relatam o problema.

Quais são os sintomas da nosofobia?

Quem é nosofóbico pode fazer várias visitas ao médico. Mas também é frequente desenvolverem um medo ou aversão a ir ao médico, por medo de ouvir que estão com a doença que temem. Eles também sentem que seus médicos não levam seus sintomas ou preocupações a sério. Outros sinais de nosofobia incluem: