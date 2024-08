Mpox é pandemia? O que significa 'emergência global' decretada pela OMS

O que significa o estado de emergência?

A OMS define a emergência global como um "evento extraordinário que constitui um risco à saúde pública para outros Estados por meio da disseminação internacional de doenças e potencialmente exige uma resposta internacional coordenada". A recomendação é de que as autoridades de saúde do mundo inteiro aumentem o monitoramento da doença e se preparem para adotar medidas para conter a epidemia, caso se torne necessário, como foi o fechamento de fronteiras durante a pandemia de covid-19, por exemplo.

Além de um alerta de saúde, a decisão da OMS também tem peso político, já que se trata de um sinal aos países-membros, como o Brasil, para desenvolvimento de ações coordenadas, como vacinas e tratamento, além de precauções em relação ao contágio, como a vigilância das condições de chegada dos viajantes em portos e aeroportos.

É uma pandemia?

Em entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira (14), o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que o clado do vírus que se espalha atualmente é o 1b — e, em sua maioria, por via sexual (embora não seja a única forma de transmissão). Ele foi detectado majoritariamente na República Democrática do Congo, mas também afeta países vizinhos.

No último mês, 90 casos foram relatados em quatro países que ainda não haviam tido casos de mpox: Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. "Mas não estamos lidando com um surto de um clado — estamos lidando com vários surtos de diferentes clados em diferentes países com diferentes modos de transmissão e diferentes níveis de risco", alertou.