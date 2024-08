Mpox vira emergência global: quais os sintomas? Como transmite? Pode matar?

O vírus sofreu uma mutação, o que tornou sua capacidade de transmissão muito mais eficiente;

A diminuição na proteção gerada pela vacina contra varíola desde que os programas de vacinação foram suspensos há cerca de 40 anos;

Um nicho populacional novo propício para a disseminação.

Esse vírus tem variante?

Sim. De acordo com a OMS, o vírus que está se propagando com mais força agora na África Central é o 1b, que pode ter taxa de letalidade de 10% entre crianças. O 2b foi o vírus que se espalhou pelo menos em 2022 - com uma letalidade menor que 1%.

Quais os sintomas da varíola dos macacos?

A doença começa com febre, fadiga, dor de cabeça, dores musculares, ou seja, sintomas inespecíficos e semelhantes a um resfriado ou gripe. Em geral, de a 1 a 5 dias após o início da febre, aparecem as lesões cutâneas (na pele), que são chamadas de exantema ou rash cutâneo (manchas vermelhas). Essas lesões aparecem inicialmente na face, espalhando para outras partes do corpo.

Elas vêm acompanhadas de prurido (coceira) e aumento dos gânglios cervicais, inguinais e uma erupção formada por pápulas (calombos), que mudam e evoluem para diferentes estágios: vesículas, pústulas, úlcera, lesão madura com casca e lesão sem casca com pele, completando o processo de cicatrização. Vale ressaltar que uma pessoa é contagiosa até que todas as cascas caiam —as casquinhas contêm material viral infeccioso— e que a pele esteja completamente cicatrizada.