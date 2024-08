Manjericão controla açúcar no sangue e combate aftas; veja 9 benefícios

Como consumir?

O manjericão é consumido fresco ou seco. As folhas frescas possuem maior teor de princípios ativos, vitaminas e fibras e, por isso, é preciso ter cuidados adicionais no manejo, como não secar ao sol e armazenar, de preferência, em frascos de vidro, em local fresco ou na geladeira por um período muito curto, devidamente protegidas da luz e fontes de calor, a fim de manter as propriedades terapêuticas e funcionais. É possível, ainda, guardá-las congeladas ou em infusão com azeite de oliva.

Com alta porcentagem de água (cerca de 92%), os processos de cozimento e desidratação aceleram a perda de vitaminas hidrossolúveis, que são termossensíveis e fotossensíveis. A indicação é adicionar as folhas próximo ao horário de servir o prato para conservar o sabor e o aroma. Em contato com o ar, a erva picada oxida e muda de cor em poucos minutos. Para evitar o fenômeno, regar com azeite é uma alternativa para manter o tom verdejante.

O manjericão é companheiro de tomates e enriquece molhos, sendo o famoso ingrediente do pesto. Pode temperar omeletes, ensopados, peixes e frangos e dá sabor especial a saladas, sopas e refogados de carne. Até sobremesa entra na lista, a torta de morango com a folha é famosa pelo seu frescor e ele também combina com geleias.

Chá de manjericão

O chá por infusão é indicado para problemas digestivos ou respiratórios. A água (150 ml) deve ser aquecida até a fervura e, em seguida, ser colocada sobre as folhas frescas ou secas (1 a 2 colheres de sopa ou 2 a 4 gramas) em recipiente com tampa. Deixe descansar de 5 a 10 minutos, coe e consuma imediatamente. Não é recomendado o armazenado para posterior ingestão. A quantidade máxima diária é de 2 a 3 xícaras ao dia. Vale ressaltar que mesmo sendo uma planta bastante segura para a população em geral, o uso de seu chá não é recomendado para gestantes.