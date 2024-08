Sabe se comportar no trabalho? Veja se você cumpre esses 9 quesitos

Poucos profissionais dão atenção correta à etiqueta empresarial e deixam a formalidade fora do escritório. Mas o comportamento no trabalho é fundamental para a manutenção do emprego e garantir o crescimento profissional dentro da empresa.

A má educação, a falta de ética profissional e o comportamento inadequado explicam por que pessoas altamente competentes no que fazem acabam sendo demitidas e outras nem tão boas assim permanecem, atingindo promoções e melhores oportunidades de carreira.

Essa preocupação deve abranger todo o contexto da empresa, desde o office-boy até o presidente, todos devem ter uma imagem coesa de etiqueta empresarial. A seguir, alguns pré-requisitos para um comportamento profissional exemplar: