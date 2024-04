Em meio a brigas com plano de saúde, crianças com TEA ficam sem tratamento

Desde novembro de 2022, Meire tem uma decisão liminar favorável a ela para que o convênio forneça as horas de terapia indicadas pelo médico, mas nada foi cumprido até agora.

"A juíza pediu perícia médica para avaliar as condições do Vítor. Em novembro do ano passado, ele passou por perícia, e o processo está em fase de sentença", ela diz. Mãe solo, Meire parou de trabalhar em 2019, mora com os pais e recebe o benefício assistencial à pessoa com deficiência.

Em nota à reportagem, a ANS cita a Lei 9.656/1998, que permite o descredenciamento de prestadores, mas com regras diferentes para cada tipo de unidade de saúde. No caso de consultórios e clínicas, "só podem ser descredenciados se forem substituídos por outro equivalente."

Além disso, "a operadora deve comunicar aos beneficiários através do seu site e da Central de Atendimento, com 30 dias de antecedência", diferente do relatado pelas famílias de Campinas.

Teoricamente, o plano não pode deixar o paciente sem o devido tratamento. Cristina Rocha, advogada especialista em direitos da pessoa com deficiência e mãe de autista

Segundo a advogada, a conduta dos convênios médicos não resguarda o básico do atendimento, que é fazer uma troca gradativa para uma clínica tão boa quanto a atual e com profissionais especializados em TEA.