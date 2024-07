Espanhola com câncer faz 'autotransplante' de útero, com técnica brasileira

Me disseram que essa opção me dava tempo para decidir se queria ser mãe. Eu disse que sim. E não me arrependo da decisão.

Rebeca Delgado, em entrevista ao El País

Delgado foi a primeira mulher na Espanha a passar pela intervenção. Por lá, o método ficou conhecido popularmente como "autotransplante". A técnica foi apresentada em 2017 pelo cirurgião oncológico Reitan Ribeiro, coordenador de pesquisas do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

Nela, útero, trompas e ovários são fixados na parede do abdômen, região fora do alcance da radioterapia. Quando o tratamento termina, os órgãos são recolocados no lugar de origem.

Como a cirurgia é feita?

São duas cirurgias minimamente invasivas, feitas por laparoscopia ou técnica robótica. A primeira acontece uma semana antes do início da radioterapia, em geral. A recuperação completa leva cerca de 15 dias e não atrasa o tratamento, pontua Ribeiro. A segunda é ao término do tratamento com radiação, para levar os órgãos à posição original.

"Primeiro, soltamos o útero da bexiga e da vagina, cortamos alguns vasos debaixo da pelve. Soltamos as trompas e os ovários e os vasos que nutrem, que vêm da parte de cima do abdômen", explica o cirurgião.