Mãe ou pai com câncer: como falar sobre a doença para os filhos?

Ela viveu todo o processo: me viu careca, sem peito, vomitando, na cama, rindo. Mas para ela era isso: 'minha mãe está doente', diferente de 'minha mãe vai morrer'. Lucia de Menezes Farias

Já Miguel, filho de Daiana, tinha dito desde o primeiro momento que não queria ver a mãe sem cabelo, no qual ele costumava mexer para dormir.

Então, quando ela raspou os fios, passou a usar peruca ou lenço na cabeça. "Era difícil amenizar para ele e guardar a minha dor", diz.

Crie estratégias e envolva a família

No calor do Rio de Janeiro, era incômodo para Daiana ficar com os acessórios na cabeça, o que a fazia se esconder do filho em alguns momentos para tirá-los por um tempo. Uma forma que ela e o marido encontraram para habituar o menino ao item foi incluí-lo em brincadeiras.

Miguel pegava a peruca, colocava no pai, eles faziam desenhos juntos, contavam histórias. Com o tempo, já habituado, mãe e filho entraram num acordo: ela ficaria sem nada na cabeça dentro do quarto, portas abertas, enquanto ele ficaria na sala, vendo-a de longe.