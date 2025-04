Dorival só terá sucesso no Corinthians com respaldo que faltou na CBF

Dorival Júnior é uma boa escolha do Corinthians. É muito bom treinador. Ninguém aqui o está chamando de Guardiola dos trópicos, nem de Ancelotti da América. Sua carreira fala por si.

Ninguém sem qualidade chega a dirigir os quatro grandes clubes de São Paulo, três do Rio de Janeiro, os dois gigantes mineiros.

Foi muito bem no Flamengo, no Santos e no São Paulo, bem no Cruzeiro e no Vasco, caiu em meio a clubes em crise no Fluminense, no Palmeiras e seleção. Nunca sonhou tanto trabalhar no clube em que seu tio foi ídolo, o Palmeiras, e na seleção brasileira. Nos dois casos, chegou no momento errado. Transformou a incerteza do ambiente em sua própria insegurança.