Ela tratou câncer grávida: 'Três médicos falaram que caroço não era nada'

Mas eu conhecia bem meu corpo. Não conformada, fui atrás de mais uma avaliação. Dessa vez, conheci uma médica chamada Maria Luiza Bini e, graças a Deus, ela me olhou de forma diferente, mostrando muito profissionalismo. Imediatamente me encaminhou para um oncologista, com pedido de urgência. Isso facilitou e fez com que tudo andasse muito rápido.

Imagem: Arquivo pessoal

Ao chegar ao consultório do oncologista, o Dr. Érico Folchini, ele percebeu a gravidade, pois já não era um tumor, mas dois, e com tamanho que o deixo u muito preocupado. A situação fez com que ele tomasse medidas emergenciais para o início imediato do tratamento. Agora a preocupação maior era como realizar tudo aquilo eu estando grávida.

Minha filha nasceu de 32 semanas

Na semana seguinte já fui submetida a uma quadrantectomia, retirando 18 linfonodos axilares.