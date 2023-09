'Não ter um útero me libertou': ela removeu o órgão aos 36 anos

"Descobri tudo muito rápido. Em outubro de 2022, confirmei o HPV. A princípio, foi feita conização do colo do útero [é uma pequena, simples e rápida cirurgia para a retirada de lesões em forma de cone], um procedimento inicial que pensamos que seria suficiente se os exames indicassem lesão em estágio inicial. Mas encontramos um tumor cancerígeno acima de quatro centímetros em novembro.

Havia duas opções: fazer outra conização ou retirar por completo o colo do útero com o objetivo de manter a fertilidade, se eu tivesse o sonho de ser mãe; ou realizar a histerectomia completa [remoção total do órgão].

No meu caso, em que a biópsia indicava um tumor de até quatro centímetros, poderia apenas retirar o colo. Mas, nesta opção, se não houvesse margens livres, o segundo passo seria tirar o útero inteiro. E eu ficaria mais tempo com a doença no meu corpo. Decidir ir direto para retirada total do útero.

Há 8 anos, perdi minha mãe, ela faleceu de câncer de intestino. Então, esse diagnóstico mexeu muito comigo, me fez ter uma urgência em resolver tudo o mais rápido possível.

Até então, tinha o pensamento de que seguiria o 'caminho natural': encontrar marido, casar e ter filhos. Não havia muitos questionamentos sobre isso. Como estava em uma união estável, também era a expectativa da minha família, que se via confortável e no direito de me questionar sobre filhos.

Eu tinha me dado até os 38 anos para decidir se queria mesmo ter um filho. Meu companheiro tinha claro para ele que não queria naquele momento. Para ele, não faria diferença, mas mulheres têm idade fértil. Minha sensação era de uma bomba-relógio prestes a desarmar, e a pressão social é sufocadora.